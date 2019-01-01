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رونالدو: لا أفكر في مواجهة الريال في نهائي دوري الأبطال

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النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لا يهتم بمواجهة فريقه القديم ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

محمد عماد     فيسبوك      تويتر

نفى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أن يكون قد يفكر في مواجهة ريال مدريد فريقه القديم في نهائي دوري أبطال أوروبا.

اللاعب البالغ من العُمر 33 عامًا كان قد انتقل من ريال مدريد لصفوف يوفنتوس في فترة الانتقالات الصيفية، في صفقة تجاوزت حاجز الـ 100 مليون يورو.

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وعن إمكانية مواجهة الميرنجي في نهائي دوري أبطال أوروبا، قال اللاعب البرتغالي: "لا أفكر في هذا الأمر، كل ما أفكر فيه حاليًا هو تجاوز دور الـ 16، والفوز على أتلتيكو مدريد، والتفكير في الذهاب بعيدًا في البطولة خطوة بخطوة".

كما أضاف رونالدو: "ملعب سانتياجو بيرنابيو مميز بالنسبة لي، كذلك ملعب أولدترافورد، لقد كنت سعيدًا باستقبال جماهير مانشستر يونايتد لي عندما عدت إلى هناك في دوري الأبطال".

يذكر أن رونالدو كان قد توج بدوري أبطال أوروبا خمس مرات في مسيرته، 4 مرات مع ريال مدريد ومرة م مانشستر يونايتد.

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