رونالدو: لا أطارد الأرقام، هي التي تطاردني .. وأفخر بتقديم المتعة للجماهير!

كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس يؤكد أن الأرقام تطارده في كل مكان ويبعث برسالة طويلة لجماهيره!

أعرب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن فخره بما حققه من أرقام وإنجازات رفقة يوفنتوس في السنوات الأخيرة.

جاء هذا في رسالة طويلة كتبها اللاعب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "إنستجرام"، وأكد خلالها أن متعة الجماهير هي ما تحركه لتقديم كل ما لديه.

وكتب رونالدو: "حياة أي لاعب محترف مليئة بلحظات النجاح والإخفاق، نواجه الكثير من الفرق المذهلة و اللاعبين الإستثنائيين الذين يملكون طموحًا كبيرًا، لذلك علينا أن نقدم أفضل ما لدينا طوال الوقت".

وأضاف: "هذا العام لم نتمكن من الفوز بالدوري الإيطالي، مبروك لإنتر على اللقب المستحق، على أي حال يجب أن أقدر كل ما حققناه هذا الموسم في يوفنتوس، على المستوى الجماعي والفردي، فالفوز بكأس السوبر والكأس الإيطالي ولقب هداف الدوري الإيطالي يجعلوني أشعر بسعادة غامرة، بسبب كل الصعوبات التي تم تحقيق تلك الأشياء خلالها، فنحن نلعب في بلد ليس من السهل الفوز فيها بأي شيء".

وأردف: "بكل تلك الإنجازات وصلت للذي أردت الوصول له منذ يومي الأول في إيطاليا، أن أفوز بالدوري والكأس والسوبر، وأن أحصد جائزة أفضل لاعب والهداف في تلك البلد الرائعة في كرة القدم، والمليئة بلاعبين مذهلين، والأندية العظيمة، والتي تملك ثقافتها الخاصة في اللعبة".

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وأكمل: "قلت من قبل إنني لا أطارد الأرقام القياسية، هي التي تطاردني، ولهؤلاء الذين لا يفهمون قصدي، الأمر بسيط، كرة القدم لعبة جماعية لكن الإنجازات الفردية هي التي تساعد الفرق في تحقيق أهدافها، فتقديم كل شيء داخل وخارج الملعب يأتي بالأرقام، وبعدها تكون الألقاب الجماعية حتمية، تمامًا كالسبب والنتيجة".

وأسهب: "لذلك أنا أشعر بالكثير من الفخر بالحقيقة التي تم تداولها في الأيام الأخيرة، وهي كوني بطلًا في إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا للدوري والكأس والسوبر، وأفضل لاعب في الثلاثة بلدان، والهداف فيهم، وتجاوزي الـ 100 هدف في كل بدل، لا يوجد شعور في العالم يضاهي شعوري أنني تركت بصمة في البلدان التي لعبت فيها كرة القدم، وشعوري أنني أقدم المتعة لجماهير الأندية التي أمثلها، هذا هو ما أعمل من أجله، وهذا هو ما يحركني وهو ما سيجعلني أستمر في مطاردة كل شيء جيد حتى آخر أيامي".

وأنهى كلماته: "شكرًا لكل فرد كان جزءً من تلك الرحلة، نحن نقف سويًا جميعنا".

وحقق رونالدو لقب هداف الدوري الإيطالي بعد أن سجل 29 هدفًا، متفوقًا على روميلو لوكاكو نجم إنتر الذي سجل 24 هدفًا فقط.