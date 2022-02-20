رونالدو كان محقًا في المغادرة .. كولوشيفسكي يكشف الفارق بين أليجري وكونتي

تحدث ديان كولوشيفسكي عن الفارق بين مدربه الحالي أنطونيو كونتي، ومدربه السابق ماكس أليجري.

ووصل كولوشيفسكي على سبيل الإعارة من يوفنتوس في الموعد النهائي، وبدأ أول مباراة له في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد مانشستر سيتي مساء السبت.

وقال ديان إن العمل مع أنطونيو كونتي كان "رائعًا" لأنه شعر بأنه "يعاني" تحت قيادة مدرب يوفنتوس ماكس أليجري.

فيبدو أن رحيل رونالدو من اليوفي كان قرارًا صائبًأ، حيث أنه ليس اللاعب الوحيد الذي يرى أنه سيجد نفسه من جديد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ماذا قال ديان؟

في حديثه إلى قناة "سكاي سبورتس الإيطالية" عن الفترة التي قضاها في يوفنتوس، قال كولوشيفسكي: "لقد عانيت كثيرًا خلال الأشهر القليلة الماضية، ولم أشعر بذاتي، فاللعب بهذه الطريقة في أول بداية لي في الدوري الإنجليزي الممتاز هو أمر لا يمكنني وصفه".

وواصل: كنت بحاجة إلى التزام الهدوء واللعب دون الكثير من الأفكار في رأسي. لقد سجلنا هدفًا مبكرًا وكان رائعًا، مما جعلني أتوقف عن التفكير والتركيز في اللعب".

وتابع كولوشيفسكي حديثه عن عقلية الفوز لدى كونتي قائلاً: "إنه أمر رائع، لأن كونتي يريد الفوز فقط وإذا لم يفز فلن يكون سعيدًا".

وأضاف: نحن نعمل بجد وهذا ما نحتاجه، لا توجد أسرار أخرى، إذا استمعت إلى مدربك وعملت جاهدًا، يمكنك أن تفعل شيئًا رائعًا".

وظهر كولوشيفسكي لأول مرة في فوز توتنهام 3-1 على برايتون في الجولة الرابعة من كأس الاتحاد الإنجليزي في وقت سابق من هذا الشهر، وكاد أن يصنع تمريرة حاسمة لكن ستيفن بيرجوين فشل في تسجيل الهدف، ومع ذلك، أعجب كونتي بأدائه وكافأه ببداية مباراة مانشستر سيتي.

واستغرق الأمر من كولوشيفسكي أربع دقائق فقط ليسجل ضد متصدر الدوري، ثم واصل الجناح السويدي تقديم المساعدة، حيث صنع هدف الفوز لهاري كين في الدقائق الأخيرة.

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