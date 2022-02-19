"رونالدو قد يندم على قراره بالعودة إلى مانشستر يونايتد"

تلقى مانشستر يونايتد تحذيرًا بشأن رحيل نجمه الأول كريستيانو رونالدو الذي لم يتضح موقفه إلى الآن مع الفريق.

حيث تحدث مهاجم سندرلاند ووست بروميتش ألبيون السابق كيفن فيليبس، عن إمكانية شعور الدولي البرتغالي بالندم على قراره بالعودة إلي أولد ترافورد.

ويرى فيليبس أن رونالدو قفز من سفينة اليوفي التي تغرق، إلى مركبة يونايتد التي تتعطل كثيرًا ما بين المضي والوقوف.

ما هو موقف رونالدو؟

بعد تزايد التغيرات في يوفنتوس الإيطالي، وضع رونالدو طموحه في مغادرة النادي قبل إغلاق نافذة الانتقالات الصيفية، وسرعان ما تم وضع مانشستر سيتي كمرشح للتوقيع معه وبدا أنه مستعد للحصول على الصفقة، لكن حسمت الصفقة في آخر اللحظات لصالح الشياطين الحمر.

وعلى الرغم من أن رونالدو يجد نفسه في صدارة قوائم الهدافين للنادي هذا الموسم، حيث سجل 15 هدفًا في جميع المسابقات، إلا أن الدون لم يكن له التأثير الذي كان يأمله العديد من مشجعي الفريق.

فمع إستراتيجية يونايتد طويلة المدى تحت قيادة مدير فني جديد لم يتم تحديدها بعد، يرى فيليبس الفائز بالحذاء الذهبي لمرة واحدة في الدوري الإنجليزي الممتاز، بأنه يمكن رؤية رونالدو يغادر يونايتد في نهاية الموسم إذا لم يظهر بشكل بارز في الدوري.

ماذا قال فيليبس؟

تحدث فيليبس لموقع "فوتبول إنسايدر" قائلًا: "بالنسبة لي يعتمد مستقبل رونالدو على المدرب القادم، وإذا كان سيتوافق الدون مع مخططاته أم لا".

وأضاف: "قرار العودة إلى مانشستر يونايتد كان مدفوعًا بقلبه، يمكنك فقط تخيل عدد الأهداف التي كان سيسجلها في مانشستر سيتي هذا الموسم، فأعتقد أنه كان سيسجل حوالي 30 هدفًا".

وواصل: "يمكنك أن ترى مدى إحباطه وانزعاجه وغضبه من اللاعبين من حوله في بعض الأحيان".

وأردف: "إذا كان لديه الفرصة للتفكير حول الانضمام إلى مانشستر مرة أخرى، فهل سيعود؟ أود أن أتساءل".

واختتم: "المدرب القادم سيكون له رأي مهم في مستقبل رونالدو، وهل سيتناسب مع خططه. إذا لم يكن الأمر كذلك يمكنني رؤيته وكافاني يغادران في نهاية الموسم."

اقرأ أيضًا ..

"تعاقد مانشستر يونايتد مع رونالدو خطأ وعدم بيعه خطأ أكبر"

الحد الأدنى للاعبين والكرة ممتلئة بالهواء.. قوانين لا تعرفها عن كرة القدم