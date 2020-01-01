رونالدو عن حفلاته الصاخبة في ريال مدريد: كانت حياة رائعة

يعتقد أن الصحف بالغت كثيراً في وصف هذه الحفلات

كشف رونالدو نازاريو، نجم كرة القدم البرازيلية السابق، عن حقيقة الحفلات التي شارك فيها خلال فترته مع ريال مدريد .

العديد من الأنباء خرجت خلال السنوات القليلة الماضية، حول حرص رونالدو على المشاركة في الحفلات الصاخبة بمسيرته الكروية.

الظاهرة كشف في تصريحات جديدة له، أن بعض الصحف تبالغ كثيراً في نقلها لهذه الأنباء الخاصة بحياته خارج الملعب، حول قيامه بالإسراف في شرب الخمور والتواجد بالنوادي الليلية.

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وقال رونالدو لشبكة "Movistar":"هناك أسطورة حول ما يقولونه عني، نعم استمتعت بالاحتفال لكن الأمر لم يكن بهذه الطريقة المبالغ فيها، لقد كنت مسؤولاً للغاية وحاولت ألا أتلف جسدي".

وأضاف:"أحببت الاحتفال بعد الفوز بالمباريات، وكنا نفوز دائماً، لذلك كانت هناك مشكلة، ولكن الصحف بالغت كثيراً في وصف ما حدث على أرض الواقع".

وتابع:"قضيت العديد من الأوقات رائعة مع ريال مدريد كفريق وبالمدينة أيضاً، الحياة هناك تعتبر المزيج الأفضل في حياة أي شخص".

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يذكر أن رونالدو الذي يعمل حالياً كرئيس لنادي بلد الوليد الإسباني، لعب لريال مدريد منذ 2002 وحتى 2007، وفاز بلقب الدوري مع الفريق ووصل رصيده التهديفي إلى الرقم 104 في 177 مباراة.