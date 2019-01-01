رونالدو عن أليجري: عظيم كرجل وكمدرب

كريستيانو رونالدو يتحدث عن مدرب يوفنتوس ماسيمليانو أليجري بعد إعلان رحيله

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

أشاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بمدربه ماسيمليانو أليجري والذي أعلن الرحيل عن يوفنتوس بنهاية الموسم الحالي.

وعلى الرغم من أن رونالدو لم يلعب تحت قيادة أليجري سوى موسم واحد، إلا أنه أشاد به كثيرًا وأكد أنه كان محظوظًا بالتدرب تحت إمرته.

وقال كريستيانو رونالدو إن يوفنتوس سيفتقد الكثير برحيل أليجري، مؤكدًا أنه مدرب رائع وشخص عظيم قبل أن يكون مدربًا.

وأضاف رونالدو بتغريدة عبر تويتر: "شكرًا سيدي، لقد عشنا عامًا واحدًا ولكنه كان يعني لي الكثير، لقد كنت محظوظًا لمقابلة شخص عظيم ومدرب رائع مثلك"

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٨ مايو ٢٠١٩

وكان ماسيمليانو أليجري قد ترك الأمور مفتوحة بخصوص وجهته المقبلة بعد الرحيل عن يوفنتوس بعد خمسة سنوات مع الفريق حقق خلالها الكثير من الألقاب.

وقال أليجري في مؤتمر صحفي إنه لا يعلم ماذا سيفعل، نظرًا لأنه يشعر بالإرهاق وأنه في حاجة للالتفات إلى الأمور الشخصية وقضاء بعض الوقت رفقة العائلة.

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يذكر أن أليجري كان قد حقق لقب الدوري خمس مرات ولقب الكأس في أربعة مناسبات، كما حقق لقبين للسوبر الإيطالي ووصل إلى نهائيين لدوري أبطال أوروبا.