رونالدو على بعد هدف وحيد من الرقم 700
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بات كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس ومنتخب البرتغال، على بعد هدف وحيد من رقم أسطوري جديد.
جاء ذلك حيث سجل رونالدو هدفه رقم 699 في جميع المنافسات وعلى كافة الأصعدة مع الأندية والمنتخب.
وأتى هذا الهدف في مواجهة لوكسمبورج في تصفيات يورو 2020، التي انتهت بفوز البرتغال 3-0.
وخاض صاروخ ماديرا مسيرة طويلة مع الأندية، منذ بدايته مع سبورتينج لشبونة في 2002، والذي انتقل منه إلى مانشستر يونايتد عام 2003.
#يورو2020 ⚽️— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) October 11, 2019
رونالدو على بعد هدف من تسجيل الهدف رقم 700 له في مسيرته!#EURO2020 pic.twitter.com/VqgZeNLz8c
وفي صيف 2009 بات رونالدو أغلى لاعب في التاريخ آنذاك، بانتقاله إلى ريال مدريد مقابل 94 مليون يورو، والذي صار لاحقاً هدافه التاريخي، قبل أن يحط رحاله في يوفنتوس صيف 2018.