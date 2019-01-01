رونالدو: سعيد بالاحتفال بعيد ميلادي في تورينو

رونالدو يؤكد سعادة عائلته بالحياة في المدينة الهادئة..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي سعادته باحتفاله بعيد ميلاده الرابع والثلاثين في مدينة تورينو.

وقال رونالدو للموقع الرسمي للنادي:"من اللطيف أن أكون في إيطاليا، وهنا في أرض التدريبات، أود أن أشكر الجماهير على تهانيهم وأمنياتهم".

وأضاف:"إنها تجربة عظيمة، أشعر أني محظوظ للتواجد هنا في الدوري الإيطالي. الناس يعاملوني بشكل جيد خصوصاً هنا في يوفنتوس".

وأوضح:"تورينو مدينة جميلة وهادئة، وعائلتي سعيدة بما فيها أطفالي، لذلك أنا سعيد للغاية هنا".

يذكر أن رونالدو قد سجل 17 هدفاً في الدوري الإيطالي هذا الموسم، بعد انتقاله في يوليو قادماً من ريال مدريد مقابل 117 مليون يورو.