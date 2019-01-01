رونالدو: سعيد بأهدافي في بارما وغاضب من الأخطاء

رونالدو سجل هدفين لينفرد بصدارة الهدافين

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أبدى كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، استيائه من سقوط الفريق في فخ التعادل مع بارما في اللحظات الأخيرة رغم تسجيله لهدفين.

وتعادل الفريقان بثلاثة أهداف لكل جانب بعدما كان يوفنتوس متفوق بفارق هدفين، ولكن جيرفينيو سجل مرتين في ختام المباراة لبارما.

وقال رونالدو مع "دازون": "أنا سعيد بالأهداف وليس النتيجة، هذه هي الكرة، تراجعنا في الختام وبارما استغل الأخطاء".

وأضاف: "لا أظن أن النتائج الأخيرة بسبب زيادة الأحمال، نحن مرتاحون ولم يصيبنا القلق ونثق بقدراتنا".

كريستيانو رونالدو يحقق ما فشل لاعبو يوفنتوس في تحقيقه منذ تريزيجيه في 2005

صورة بـ ألف كلمة ✋ pic.twitter.com/C5zkhrvCs9 — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 2, 2019

وختم البرتغالي: "نملك إمكانيات فنية هائلة، بالإضافة لمدرب وجهاز فني على أعلى مستوى".

وبهذه النتيجة يصبح يوفنتوس بلا انتصار في آخر مبارتين بعد خسارته من أتالانتا وتوديعه كأس إيطاليا.

ويتصدر يوفنتوس ترتيب الدوري الإيطالي بفارق تسع نقاط عن أقرب ملاحقيه نابولي بعد 22 جولة.