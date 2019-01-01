رونالدو وساري يغيبان عن لقاء يوفنتوس وتريستينا

يوفنتوس يستعد للقاء بارما

هيثم محمد فيسبوك تويتر

أعلن يوفنتوس أنه فقد خدمات نجمه كريستيانو رونالدو ومدربه ماوريتسيو ساري في اللقاء الودي أمام تريستينا استعداداً للموسم الجديد.

ويلعب يوفنتوس مساء السبت أمام تريستينا في ختام مبارياته الاستعدادية لخوض غمار الموسم المقبل.

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وأعلن يوفنتوس استمرار غياب رونالدو بسبب الإصابة العضلية في قدمه، والتي أبعدته عن اللقاء الودي مع فريق الشباب في فيلار بيلوسا.

وسيفتقد يوفنتوس أيضاً خدمات مدربه ساري بسبب معاناته من نزلة برد حادة أثرت على صحته في الأيام الأخيرة.

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وشهدت قائمة الفريق توجيه الدعوة لآرون رامسي، لاعب الفريق الجديد، وقد يلعب للمرة الأولى مع يوفنتوس منذ انضمامه مجاناً هذا الصيف.

ويفتتح يوفنتوس موسمه الأسبوع المقبل أمام بارما ضمن الجولة الأولى للدوري الإيطالي.