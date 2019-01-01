"رونالدو الأفضل في التاريخ سيحطم رقم بيليه"

رونالدو بلغ 700 هدف

هيثم محمد تويتر

وعد جورجي مينديش، وكيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بأن يتخطى الأخير الرقم الخاص بالأسطورة البرازيلية بيليه فيما يخص عدد الأهداف.

وبلغ رونالدو الهدف رقم 700 في مسيرته بهز شباك أوكرانيا في الخسارة بهدفين مقابل واحد ضمن تصفيات أمم أوروبا 2020. طالع هنا.

وقال مينديش مع "توتوسبورت": "كريستيانو بلغ 700 هدف، ولكن لا أشك في أنه سيتخطى بيليه كأفضل هداف في تاريخ اللعبة، وسيحدث الأمر مع يوفنتوس".

وأضاف: "يتبقى لرونالدو فقط 68 هدفاً، وبالنسبة له هذا ليس رقماً كبيراً، وأنه واثق أن الأفضل لم يأت بعد، الأرقام لا تكذب وتوضح الطريقة التي يحطم بها السجلات".

واستمر الوكيل: "تلك الأرقام جعلته الأفضل في التاريخ ومع فارق كبير مع من يليه، وكل ذلك بفضل مساعدة الأندية التي مثلها في إنجلترا، إسبانيا، وحالياً إيطاليا، والمنتخب الذي معه بلغ ثلاثة نهائيات، فاز في نهائيين منهما".

يذكر أن يوفنتوس أكد في الأيام الماضية على لسان مديره الرياضي أن رونالدو مستمر مع الفريق حتى انتهاء عقده.