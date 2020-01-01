رونالدو خارج قائمة يوفنتوس لمواجهة بريشيا وكيليني يعود

ماوريسيو ساري المدير الفني لفريق يوفنتوس يعلن عن قائمة فريقه لمواجهة بريشيا في الدوري دون كريستيانو رونالدو.

أعلن المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري المدير الفني لفريق يوفنتوس عن غياب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن مواجهة فريقه المقبلة ضد بريشيا.

جاء هذا عبر إعلان ساري لقائمة مباراة الفريق المقبلة والتي تقام ضمن لقاءات الجولة الـ 24 من الدوري الإيطالي على ملعب البيانكونيري.

وتشهد القائمة أيضًا عودة جورجيو كيليني مدافع البيانكونيري الذي تغيب خلال الأشهر الماضية عن الفريق بسبب الإصابة.

المزيد من الفرق

وجاءت قائمة يوفنتوس كالتالي:

في حراسة المرمى: شتشيسني، بينسوجليو وبوفون.

في الدفاع: دي تشيليو، كيليني، دي لليخت، أليكس ساندرو، دانيلو، بونوتشي، روجاني، ويسيلي.

في الوسط: بيانيتش، رامسي، ماتويدي، رابيو وبينتانكور.

في الهجوم: ديبالا، كوادرادو، هيجواين، وأوليفيري.

ساري يدافع عن نفسه ويرد على كلوب

ويأتي استبعاد رونالدو كما أشارت تقارير عديدة لإراحته قبل دخول الموسم في المراحل الصعبة بعودة دوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل.

ويستضيف يوفنتوس نظيره بريشيا وهو في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 54 نقطة وبفارق الأهداف لإنتر في الصدارة.

جدير بالذكر أن رونالدو كان قد سجل 24 هدفًا هذا الموسم في كل المسابقات مع يوفنتوس خلال 29 مشاركة له، كما سجل في آخر 11 مباراة بشكل متتالي.