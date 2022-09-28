رونالدو: حين أسجل هدفًا مع يونايتد.. سأقلد احتفال أسطورة الفريق

البرتغالي ينتظر هدفه الأول في الدوري على أحر من الجمر

أكد كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد على أنه سيقلد النمط المميز لأسطورة مانشستر يونايتد إريك كانتونا بعد تسجيله هدفًا في وقت ما من الموسم الجاري.

وكان كانتونا يحتفل برفع ياقة القميص والاستدارة في إعجاب بالنفس مع النظر للجمهور، تلك الطريقة التي عبر بها الفرنسي المثير للجدل عن فرحته بالأهداف.

الفرنسي سجل 81 هدفًا ومنح 62 تمريرة حاسمة في مشواره مع مانشستر يونايتد وبصم على 11 لقبًا برفقة الشياطين الحمر من بينها 4 ألقاب على مستوى الدوري الإنجليزي الممتاز.

قميص مانشستر يونايتد للموسم الجاري 2022-2023 اعتمد الياقة كعنصر أساسي في التصميم، وتم عرضه على لاعبين صغار في ناشئي يونايتد يدعيان "زاك" و"تشارلي" ضمن فيلم قصير بعنوان "شياطين صغار خلف الكواليس" تضمن لقطات لهما برفقة رونالدو.

تحدث الطفلان إلى رونالدو ضمن عدد من نجوم الفريق الأول، وتطرقوا إلى قمصان الفريق الأول لهذا الموسم.

وبسؤالهما لرونالدو حول اللون المفضل لقمصان الفريق أجاب: "الأحمر هو المفضل لي، لأننا نسمى (الشياطين الحمر) لذا فالمفضل هو الأحمر".

وسئل رونالدو عما إذا كان سيرتدي ياقة على شاكلة إريك كانتونا، فقال: "لا أعتقد ذلك، ولكني ربما عندما أسجل هدفًا، سأقوم باحتفاله".

ولم يسجل البرتغالي إلا هدفًا واحدًا في كل البطولات هذا الموسم مع مانشستر يونايتد كان في مسابقة الدوري الأوروبي ضد فريق شيريف تيراسبول.