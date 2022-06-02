رونالدو حل بديلًا.. تعادل مثير بين إسبانيا والبرتغال في الوقت القاتل

مباراة قوية بين إسبانيا والبرتغال حسمت في الدقائق الأخيرة..

تعادل المنتخب الإسباني مع نظيره البرتغالي في المواجهة التي لعبت ضمن بطولة دوري الأمم الأوروبية بنتيجة (1-1).

وأقيم اللقاء على ملعب بينيتو فيامارين بمدينة إشبيلية بإسبانيا، ضمن الجولة الأولى من مواجهات المجموعة الثانية بالتصنيف الأول.

البداية كانت إسبانية عند الدقيقة 25 عندما استلم ألفارو موراتا تمريرة مميزة من زميله بابلو سارابيا، وسدد مهاجم يوفنتوس الكرة في المرمى ببراعة.

وفي الدقيقة 34 سدد مهاجم البرتغال أندريه سيلفا كرة رائعة لكنها مرت بجوار القائم لتحرم منتخب بلاده من هدف التعادل.

وفي الدقيقة 65 يستلم موراتا الكرة داخل منطقة الجزاء ليسدد الكرة التي خرجت بجوار القائم الأيمن وتأجل حسم اللقاء إلى النهاية.

وفي الدقيقة 82، يسجل المنتخب البرتغالي التعادل بعد تسديدة رائعة من المهاجم ريكاردو هورتا، سكنت شباك الحارس أوناي سيمون.

وفي المجموعة ذاتها، استطاع منتخب جمهورية التشيك الانتصار على نظيره السويسري بنتيجة (2-1).

فيما فاز المنتخب النرويجي على نظيره الصربي بنتيجة (1-0)، وفي المجموعة ذاتها، انتصر منتخب السويد على فريق سلوفينيا بنتيجة (2-0)، ويأتي ذلك ضمن المجموعة الرابعة في التصنيف الثاني.

وفي المجموعة الثانية في التصنيف الثالث، استطاع منتخب كوسوفو الفوز على الفريق القبرصي بنتيجة (2-0)، فيما انتصر المنتخب اليوناني على أيرلندا الشمالية بنتيجة (1-0).

أما عن المجموعة الرابعة في التصنيف الثالث، فقد استطاع منتخب جورجيا الفوز على منتخب جبل طارق برباعية دون رد، فيما تعادل المنتخب البلغاري مع شمال مقدونيا بنتيجة (1-1).

اقرأ أيضًا..

رسميًا.. ريال مدريد يعلن ضم أنطونيو روديجر

مولر يحذر برشلونة وليفاندوفسكي: ريبيري أراد الذهاب لريال مدريد أيضاً

عيار مزعج وقدر عنيد .. الاتحاد يتألق والهلال يتوج بالدوري!