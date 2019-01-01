رونالدو: حسابات قفزتي امام سامبدوريا خاطئة أنتم لم تشاهدوا الهدف بشكل واضح

رونالدو يتحدث عن هدفه الشهير أمام سامبدوريا

يعتقد كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالي، أن قفزته أثناء هدفه في شباك سامبدوريا تجاوزت مترين ونصف.

وحصل البرتغالي رونالدو، على جائزة أفضل لاعب في العام من جلوب سوكر، خلال الحفل المقام في الإمارات.

وقال رونالدو في تصريحات أثناء تسلمه الجائزة: "مساء الخير للجميع، أود أن أشكر المجتمع العربي ودبي التي أزورها كل عام وأنا أحبها".

وواصل: "إنه لشرف كبير أن أكون هنا وأتسلم تلك الجائزة أرغب في التواجد هنا خلال العام التالي وأفوز بها أيضاً، عام سعيد على الجميع".

وعند سؤال رونالدو، عن هدفه الشهير في شباك سامبدوريا قال: "إنه هدف رائع، ولكن في مسيرتي سجلت أكثر من 700 هدفاً اختيار أفضل هدف بالنسبة لي هذا صعب، ولكن هذا الهدف ربما يكون الأفضل".

جلوب سوكر 2019 .. ليفربول يسيطر ورونالدو الأفضل

وأتم تصريحاته قائلاً: "إنهم يقولون إنني قفزت لمسافة 2.56 متراً ولكني متأكد أنها كانت أعلى، الأشخاص الذين قاموا بالحسابات لم يشاهدوا القفزة بشكل جيد ولكن أنا فخور بهذا".

وسجل رونالدو هدفاً بارتقاء عالي كسر به قواعد الفيزياء، أثناء مباراة السيدة العجوز مع يوفنتوس منذ أسبوعين.