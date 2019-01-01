رونالدو ثاني الأكثر بحثًا في إيطاليا بـ2018 - من الأول؟

البرتغالي يتواجد في القائمة بإيطاليا فماذا عن البرتغال؟

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

تواجد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في المركز الثاني من قائمة الأكثر بحثاً عبر محرك البحث "جوجل" خلال عام 2018 في إيطاليا.

وأنضم البرتغالي لصفوف يوفنتوس الإيطالي قادمًا من ريال مدريد الإسباني في صفقة قياسية مقابل 105 مليون يورو.

وتظهر الأرقام زيادة البحث عن هداف الدور الأول من الدوري الإيطالي، خاصة في الأشهر الستة الأخيرة منذ ارتداءه قميص السيدة العجوز.

ودّعنا أمس سنة 2018، واليوم نقوم بإعادة الزمن للوراء من أجل استحضار أبرز الأحداث الكروية في السنة.

ذكريات كثيرة، مفاجآت، أفراح، أتراح ولحظات ستبقى عالقة في التاريخ، فما لحظتك المفضلة؟ #YallaGoal pic.twitter.com/xvGHxhecIq — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 1, 2019

ويأتي رونالدو، خلف رجل الأعمال الإيطالي، سيرجيو ماركيوني، رونالدو يعد في المركز الأول من بين لاعبي كرة القدم.

ويتواجد الإيطالي الراحل دافيدي أستوري في المركز الخامس، والذي وافته المنية في فبراير 2018، وكذلك جاء الكرواتي لوكا مودريتش في المركز السادس والذي انهى سيطرة رونالدو وميسي على الجوائز الفردية.

على الناحية الأخرى، لم يظهر رونالدو، في قائمة العشرة الأوائل في البرتغال، بالبحث عبر "جوجل، إلا أن الفترة الأكثر بحثًا عنه كانت مع مشوار البرتغال في كأس العالم الماضية.