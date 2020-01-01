رونالدو: تشاجرنا أنا وبيكيه كثيرًا وابني لا يمتلك مقومات لاعب كرة القدم

أبرز ما قاله كريستيانو رونالدو في حفل جلوب سوكر بدولة الإمارات

قال كريستيانو رونالدو أسطورة كرة القدم ونجم نادي يوفنتوس إنه تشاجر في مرات عدة مع جيرارد بيكيه خلال مباريات الكلاسيكو ولكن العلاقة بينهما خارج الملعب ممتازة.

وتحدث كريستيانو رونالدو في تصريحات خلال حفل "جلوب سوكر" لتوزيع الجوائز السنوية الخاصة بكرة القدم والذي يقام بمدينة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وخلال تصريحاته، تحدث رونالدو عن بيكيه الذي تواجد في الحفل بدوره، وقال إنهما تزاملا في مانشستر يونايتد وشهدت علاقتهما توترات لكن داخل الملعب فقط.

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وأضاف: "فيروس كورونا وضعنا في وضع صعب، لا أحب اللعب أمام مدرجات فارغة لأن ذلك يفقدني الحماس بصورة كبيرة ويجعلني أشعر بفتور في الأجواء التي نحبها"

وتابع: "ولكنني أقوم بذلك من أجل احترام البروتوكول والظروف الصحية الصعبة التي نعيش فيها، ألعب من أجل أبنائي وأصدقائي وعائلتي والجمهور بشكل عام حتى وإن كانت المدرجات خاوية"

وأردف: "في بعض الأحيان أصل المنزل متأخرُا بعد منتصف الليل بسبب العمل المتواصل، وأحب صافرات الاستهجان من الجماهير كلما ألمس الكرة لأن ذلك يحفزني بشدة"

وأكد: "وجودي في قائمة أفضل اللاعبين عبر التاريخ وترشيحي مع كل هؤلاء الأساطير والنجوم على مختلف العصور في اللعبة هو فخر كبير بالنسبة لي بكل تأكيد"

وحول ابنه قال: "هو يمتلك الموهبة والشخصية القوية ولكنه يفتقد للمقومات التي يحتاجها ليكون لاعب كرة قدم، مثلًا تناول المياة الغازية ورقائق البطاطس بكثرة أمر مضر، وأحيانًا أجبره على القيام بتمارين رياضية في المنزل"

كم عدد أهداف كريستيانو رونالدو في مسيرته حتى الآن؟

يذكر أن كريستيانو رونالدو هو المرشح الأبرز لجائزة جلوب سوكر هذا العام وفقًا للتوقعات، حيث قدم موسمًا مميزًا مع يوفنتوس على الرغم من الإخفاق الأوروبي.