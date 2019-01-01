رونالدو: تفاجئت بعجز برشلونة أمام ليفربول

تعرف على تصريحات الظاهرة رونالدو حول مباراة ليفربول وبرشلونة

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عبّر الظاهرة رونالدو، أسطورة ريال مدريد، عن دهشته من خروج برشلونة من دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول بهذا السيناريو مؤكدًا إعجابه بمستوى الريدز.

برشلونة فشل في الحفاظ على تفوقه ذهابًا على ليفربول بثلاثية نظيفة ليخسر في أنفيلد برباعية ويودع المنافسة.

وقال رونالدو في حوار مع صحيفة "ماركا" الإسبانية: "نتيجة مباراتي ريال مدريد وأياكس وكذلك برشلونة وليفربول فاجئتني كثيرًا. الأدوار الإقصائية من دوري أبطال أوروبا كانت جنونية".

وتابع: "رؤية برشلونة عاجز عن إيذاء ليفربول في أنفيلد كان غريبًا للغاية، ولكنّه مفهوم لأن الريدز ظهر مثل القاطرة التي ترغب في عبور أي منافس برغبة وحماسة كبيرة جدًا".

⭕️المشاركة الأولى لتوتنهام في نهائي دوري الأبطال 🆚 المشاركة التاسعة للريدز حيث فازوا بـ5 ألقاب لكنهم خسروا في آخر نهائيين 🤷‍♂️

نستعرض لكم أبرز هدافي الفريقين خلال مراحل البطولة هذا الموسم في التغريدات التالية 👇 #أوروبا_مع_جول pic.twitter.com/hplzj8YsqE

— جول العربي - Goal (@GoalAR) May 30, 2019

أسطورة ريال مدريد المعتزل أكد أنّ النسخة الحالية من الأبطال كشفت عدم وجود طريقة واحدة فقط للفوز باللقب والأمر لا يتعلق بطرق اللعب ولكن بالقتال وعدم ادخار الجهد.

وحول كوبا أمريكا، علّق رونالدو: "هذه المرة نلعب على أرضًا والمدرب تيتي يقدم مستوى رائع ونتطلع لتحقيق البطولة لكن هناك منتخب الأرجنتين مع ليونيل ميسي وكذلك أوروجواي وتشيلي وغيرهم".

واختتم: "مع ارتفاع الأسعار الجنوني في الوقت الحالي لا أعرف كيف ستكون قيمتي السوقية ولكن أعتقد مبلغ كبير".

جدير بالذكر أن برشلونة لم يحقق لقب دوري أبطال أوروبا منذ 2015 بحصد الثلاثية مع لويس إنريكي.