رونالدو: باريس ودوري الأبطال؟ لقد لعبت مع جالاكتيكوس ولم نفز بها

الظاهرة يكشف موقف باريس سان جيرمان من التتويج بدوري أبطال أوروبا

يعتقد لاعب السلساو السابق، رونالدو أن الفوز بدوري أبطال أوروبا يحدده الكثير من الأشياء ليس فقط أن تملك الفريق الأفضل.

يرى الجميع أن فريق باربس سان جيرمان هو الأقرب للفوز باللقب الأغلي، دوري أبطال أوروبا بعد صيف مميز، استطاع أن يضم فيه أكبر اللاعبين على رأسهم ميسي والاحتفاظ بنجم الفريق مبابي.

البرازيلي، نجم ريال مدريد وانتر وميلان السابق تطرق للحديث عن سوق انتقالات الفريق الباريسي وموقفهم من الفوز بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

ماذا قال رونالدو؟

أجرى البرازيلي مقابلة مع "DAZN" تحدث فيها عن فريق باريس سان جيرمان وقال: "لا يزال من السابق لأوانه تحديد من سيفوز بدوري أبطال أوروبا، قد بدأت التوقعات والجميع يضع باريس سان جيرمان في الصدارة لكن هذا غير صحيح".

وأضاف: " التحدث شيء واللعب شيء آخر، هناك العديد من العوامل المؤثرة في الميدان، لقد لعبت مع ريال مدريد لمدة خمسة مواسم تقريبًا، في فريق جالاكتيكوس ولم أفز أبدًا بدوري أبطال أوروبا"

وتابع: "الفوز في كرة القدم ليس رياضيًا أبدًا، حتى لو كان لديك الفريق الأفضل وهذا ينطبق أيضًا على باريس سان جيرمان".

كيف تحدث رونالدو عن مبابي؟

تطرق الظاهرة وتحدث عن المقارنات التي تربطه بالنجم الفرنسي مبابي، وقال: "مبابي يشبهني، لديه بعض المهارات المجنونة، ينقل الكرة بسرعة كبيرة وينتقل بين المدافعين ثم يقفز إلى حراس المرمى".

وواصل: "لقد قطع بالفعل شوطًا طويلاً على الرغم من صغر سنه، وأنا أحب مبابي".

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