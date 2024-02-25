شكوى عاجلة ضده ومطالب بعقوبة شديدة .. إشارة "قذرة" من كريستيانو رونالدو لجماهير الشباب!

نجم النصر يُثير جدلًا واسعًا عبر السوشيال ميديا

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أثار كريستيانو رونالدو نجم النصر جدلًا هائلًا عقب نهاية مباراة فريقه أمام الشباب، حيث انتشر له مقطع فيديو لم يُبث في البث المباشر للقاء أظهره وهو يقوم بحركة وُصفت من العديد بالقذرة والخارجة عن الآداب العامة.

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النصر هزم الشباب 3-2 بعد مباراة صعبة ودرامية، إذ تقدم رونالدو أولًا من ركلة جزاء لكن يانسك كاراسكو تعادل في آخر دقائق الشوط الأول بنفس الطريقة، وسجل تاليسكا الهدف الثاني للضيوف في بداية الفترة الثانية لكن كارلوس جونيور عادل لأصحاب الملعب بعد ضغط هائل، ورغم سيطرة الليوث على الملعب إلا أن تاليسكا عاد من جديد وسجل هدف الفوز الثمين عند الدقيقة الـ86.

العصبية وملامح الغضب لم تُفارق رونالدو طوال المباراة، خاصة أن فريقه لم يُقدم الأداء المقنع والمطلوب، لكن يبدو أن جمهور الشباب لعب دورًا في استفزاز صاحب الـ39 عامًا وإخراجه عن شعوره، وذلك بالهتاف الشهير "ميسي ميسي".

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الجمهور المنافس للنصر اعتاد الهتاف لبطل العالم مع الأرجنتين لاستفزاز رونالدو، وقد تنوعت ردود النجم البرتغالي عليهم ما بين الضحك تارة والتجاهل تارة والإشارات الغاضبة تارة ثالثة، لكن تلك المرة كان رد فعله مختلفًا ومفاجئًا وصادمًا!

Getty Images - Goal AR

اللاعب أشار للجمهور بإشارة خارجة تمامًا مما أحدث انقلابًا ضده في السوشيال ميديا، وقد طالب العديد من الإعلاميين والجماهير لجنة الانضباط والأخلاق بفرض عقوبة صارمة وقاسية عليه، ووجه بعضهم نداءً لها لسرعة التدخل وحسم الأمور.

وقد أفادت صحيفة الجزيرة السعودية أن إدارة الشباب بصدد تقديم شكوى عاجلة للجنة الانضباط والأخلاق ضد ما فعله رونالدو.

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