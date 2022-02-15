"رونالدو أناني، ويونايتد لم يكن بحاجة له"

تتواصل الأزمات في نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، حيث لا يمر الفريق بأفضل لحظاته الرياضية، ويعاني من حرب داخلية بين المدرب رالف رانجنيك وغرفة ملابس لا تؤمن بقدراته يقودها البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ويرى العديد من نجوم مانشستر يونايتد السابقين أن الوضع كارثي داخل النادي، لدرجة أن بعضهم وصف رونالدو بأنه "مثال سيئ للاعبين الصغار".

وكانت تقارير إسبانية قد أكدت أن العلاقة أصبحت "ممزقة للغاية" بين رونالدو ورانجنيك في الآونة الأخيرة، بسبب سوء النتائج وتباعد أفكار المدرب عن المجموعة.

ماذا قيل؟

صحيفة "ماركا" الإسبانية نقلت انتقادات عديدة وجهت إلى رونالدو من بول إينس نجم مانشستر يونايتد السابق.

وقال إينس: "رونالدو مثال سيئ، كان نظن أنه سيكون مفيدًا للصغار، لكننا رأينا أن ذلك لا يحدث".

وأضاف: "مثل عندما يدخل إلى غرفة خلع الملابس دون تحية الجماهير على دعمهم، وهذا مثال سيئ، لماذا تستمع إلى شخص يتصرف على هذا النحو؟".

ولم يتوقف إينس عند هذا الحد في انتقاده لرونالدو، حيث يؤكد أنه يتفهم إحباط البرتغالي من نتائج الفريق، لكنه يؤكد أنه لا يمكنه التصرف بهذه الطريقة أمام الكاميرات، وأنه يجب إصلاح المشاكل من الداخل.

وأكمل إينس: "رونالدو بدأ بشكل مذهل، لكن عندما بدأ بالتراجع، لم يعد خطيرًا على أي شخص، وهنا بدأ إحباطه يظهر".

وأردف: "رونالدو لاعب أناني يهتم فقط بنفسه وإذا لم يسجل لا يكون سعيدًا، لكن كل شيء يجب أن يدور حول مانشستر يونايتد والفريق، لكن في نهاية الأمر، كل شيء يتعلق برونالدو".

انتقاد للإدارة!

كما وجه إينس انتقادات إلى إدارة مانشستر يونايتد على التعاقد مع رونالدو بدلًا من التحرك لضم النرويجي إرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني.

وقال في ختام حديثه: "مانشستر يونايتد لم يكن بحاجة إلى رونالدو، والآن سينتهي المطاف بهالاند في مانشستر سيتي".

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