البرتغال وبلجيكا | عندما هدد حارس الشياطين بكسر أرجل رونالدو!

حارس بلجيكا هدد كريستيانو رونالدو بإخراجه مصابًا "على نقالة" في مباراة بلديهما لكن رد رونالدو كان قاسيًا.

غرم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" الحارس البلجيكي ستاين ستاينين 4500 يورو بعد تهديده لكريستيانو رونالدو لكن ذلك ليس قبل مواجهة المنتخبين اليوم بل قبل مواجهتهما في مارس 2007.

وتلتقي بلجيكا مع البرتغال مساء اليوم الأحد في ثمن نهائي يورو 2020.

مواجهة اليوم ربما فرصة لإعادة تذكر قصة كان بطلها كريستيانو رونالدو القائد الحالي للبرتغال لكنها قصة خارج الملعب بتعرضه لتهديدات من حارس بلجيكا بإخراجه من الملعب محمولًا على نقالة.

ماذا حدث قبل مواجهة البرتغال وبلجيكا؟

قبل مواجهة البرتغال وبلجيكا في 24 مارس 2007 في التصفيات المؤهلة إلى يورو 2008 كان كريستيانو يعيش موسمًا متوهجًا مع فريقه مانشستر يونايتد وقتها وكان يتدر ترتيب الهدافين في الدوري الإنجليزي برصيد 17 هدفًا.

وتحدث حارس بلجيكا وقتها ستاين وقال "علينا مطاردة كريستيانو رونالدو لكي لا يتمكن من مواصل اللعب ويغادر الملعب على نقالة، لا أطلب من زملائي كسر ساقيه لكن يجب علينا اللعب بشخصية".

ما رد الاتحاد البرتغالي والبلجيكي؟

رد الاتحاد البرتغالي كان سريعًا بتقديم شكوى للاتحاد الأوروبي وقال رئيس الاتحاد البرتغالي وقتها، جيلبرتو مادايل: "نطلب من يويفا اتخاذ موقف من هذا التهديد".

الاتحاد البلجيكي رد سريعًا بالنفي على لسان المتحدث الرسمي لهم، نيكولاس كورنو الذي شدد على أن حارس الشياطين الحمر لم يطالب زملائه بالعنف وأن تصريحاته شوهت ونفى تمامًا أن يكون قد هدد بأي عنف تجاه كريستيانو.

كيف رد كريستيانو؟

رد كريستيانو جاء في الملعب حيث سجل هدفين من رباعية بلاده النظيفة في شباك ستاينين قبل أن يخرجه المدرب فيليبي سكولاري في الدقيقة 78.

لكن خارج الملعب غفر كريستيانو لستاين وقال إنه قبل اعتذاره وأن تلك الأشياء تحدث في كرة القدم ولا حاجة للدراما لأن الأهم هو فوز بلاده.

ما موقف يويفا؟

موقف يويفا لم يكن متسامحًا مثل كريستيانو فالاتحاد الأوروبي غرم حارس بلجيكا 4500 يورو لإدلائه بتصريحات عدها "غير لائقة".

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