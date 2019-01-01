رونالدو: أمران يفرقان بين المحترفين والهواة

رونالدو يوضح الفارق بين الأشخاص المحترفين والهواة

فيسبوك تويتر بلال محمد

كشف الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، عما يفرق الشخص المحترف من الهاو من وجهة نظره.

وكتب لاعب يوفنتوس الإيطالي، عبر حسابه الشخصي على موقع إنستاجرام: "الصبر والمثابرة سمتان تميزان الشخص المحترف عن الهاو".

وواصل: "كل ما هو كبير اليوم بدأ صغيراً، تفعل كل ما في وسعك لتحقيق أحلامك، تذكر أنه بعد الليل يأتي الفجر".

وغاب كريستيانو رونالدو عن حفل توزيع جوائز الأفضل اليوم، والمقام في مدينة ميلانو الإيطالية.

كيف جاء تصويت رونالدو وميسي والقادة لاختيار الأفضل؟

وتواجد اللاعب البرتغالي الدولي، في التشكيلة المثالية للعام والمقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم.

جدير بالذكر أن رونالدو، حصل على المركز الثالث في قائمة الأفضل لهذا العام، خلف فان دايك صاحب المركز الثاني، وليونيل الميسي المتوج بالجائزة.