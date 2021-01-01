رونالدو: أردت هذه البطولة مع إنتر أو ريال مدريد! وفينيسيوس على الطريق الصحيح

رونالدو دي ليما نجم منتخب البرازيل المعتزل يتحدث عن مستقبل فينيسيوس جونيور وندمه الأكبر في ريال مدريد وإنتر.

أكد النجم البرازيلي رونالدو دي ليما إنه كان يتمنى الحصول على بطولتي دوري أبطال أوروبا وكوبا ليبرتادوريس خلال مسيرته الكروية.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها رونالدو خلال حواره مع "جلوب سبورت"، وتطرق خلالها للحديث عن تطور فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد الشاب.

وقال رونالدو: "لدي إصبعين لبطولتين، الأول لكوبا ليبرتادوريس والآخر لدوري أبطال أوروبا، كنت أتمنى الفوز بالأولى مع كورنثيانز أو كروزيرو والثانية مع إنتر أو ريال مدريد".

ألم هاري كين ومثلث ريال مدريد الهجومي .. عناوين الصحف 30 يناير 2021

وأضاف عن فينيسيوس جونيور: "هو لديه مساحة في ريال مدريد لكنه يتواجد في مكان دائمًا ما يكون فيه الكثير من التنافس".

وأكمل: "عندما تنظر لريال مدريد ترى أن المدرب لديه عدد غير محدود من الخيارات، لكنه لاعب شاب ولا يزال المستقبل أمامه، وهو على الطريق الصحيح".

وأردف عن الفرق المرشحة لدوري أبطال أوروبا: "لا يزال الوقت مبكرًا للغاية لمثلة تلك الأمور، لكنني سأقول بايرن ميونخ وريال مدريد وبرشلونة، وهناك أيضًا باريس سان جيرمان بوجود نيمار ومانشستر سيتي".

جدير بالذكر أن رونالدو لم يحقق دوري أبطال أوروبا في مسيرته قط وكانت أفضل مشاركة له عندما خرج الفريق من نصف النهائي ضد يوفنتوس في 2003.