رونالدو: أردت تكرار تجربة بلد الوليد في إنجلترا

النجم البرازيلي رونالدو دي ليما يؤكد أنه يبحث عن شراء فريقًا في البرتغال من أجل تكرار تجربة بلد الوليد الإسباني.

كشف البرازيلي رونالدو دي ليما نجم ريال مدريد المعتزل ورئيس بلد الوليد الإسباني عن رغبته في شراء فريقًا جديدًا خلال الفترة المقبلة.

جاء هذا بحسب ما ذكر في تصريحات صحفية نقلتها صحيفة "آس" وأكد خلالها أنه بحث في الدوري الإنجليزي لكنه وجد الأمور مكلفة بشكل كبير.

لماذا يلعب أرسنال في الدوري الأوروبي عصر الأربعاء؟

وقال رونالدو: "في الوقت الحالي أبحث عن فريقًا جديدًا لشرائه، بحثت في إنجلترا بالدرجة الثانية فالأولى باهظة الثمن بشكل كبير، وأيضًا الثانية لكن ليس بنفس الشكل".

وأضاف: "ذهبت بعد ذلك للبحث في البرتغال، لا أزال أعمل على ذلك الأمر ولم ينته بعد، دعونا نرى ما الذي سيحدث".

وأكمل عن عمله في بلد الوليد: "يومًا ما كنت في روسيا وقام أحدهم بالحديث معي وأخبرني أن بلد الوليد متاح للبيع، وكان ذلك ما أحتاجه كفريق لديه تاريخ كبير، كانت فرصة مناسبة وقررت الاستمتاع بها".

جدير بالذكر أن بلد الوليد يحتل في الوقت الحالي المركز الـ ١٢ في الدوري الإسباني برصيد ١٧ نقطة وبفارق خمس نقاط عن القمة.