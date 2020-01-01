رونالدو: أخبروني أنني لن أسير مجددًا .. وسنخرج من أزمة كورونا أقوى

أسطورة البرازيل رونالدو دي ليما يبعث برسالة لفريقه الذي يملكه بلد الوليد مؤكدًا أن الأزمة الحالية ستمر.

أعرب النجم البرازيلي رونالدو دي ليما نجم فريق ريال مدريد المعتزل ورئيس نادي بلد الوليد عن أمله في تخطي الأزمة الحالية لفيروس كورونا.

جاء هذا من خلال خطاب رسمي نشره رونالدو عبر الموقع الإلكتروني للنادي وقام بتوجيه كلماته لأعضاء النادي، معربًا عن ثقته في تخطي الظروف الحالية.

وأوضح رونالدو خلال الخطاب أن الأزمة الحالية لها جوانب إيجابية أيضًا منها التقرب من العائلة وقضاء المزيد من الوقت معهم.

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وكتب رونالدو: "أعزائي أعضاء النادي، لعدة أسابيع كنت أفكر كيف يمكنني التواصل معكم في تلك اللحظات الحرجة من الحظر والأخبار السيئة، لكن أخيرًا قررت أن أكتب ذلك الخطاب".

وأضاف: "لم نكن بذلك القرب من قبل، ويجب أن نساعد بعضنا البعض لتحسين ذلك النوع من الوحدة بكل الطرق الممكنة، ولنحول كل لحظة للحظة خالدة لعائلتنا".

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وأردف: "كرة القدم علمتني الكثير، عندما تعرضت لإصابة في الركبة البعض أخبرني أنني لن أسير مجددًا وشعرت أن حياتي سُلبت مني، لكنني قاتلت لتغيير تلك الآراء وأظهرت للجميع أنني سأقوم بما أريد القيام به ووصلت لأفضل لحظات مسيرتي".

وأكمل: "أنا متأكد أنكم أيضًا مررتم بأشياء مشابهة، تذكروا كيف قاتلتم للنهوض من جديد وكم مرة تغلبتم على صعاب الحياة وحولتم المستحيل لممكن".

وأنهى الخطاب: "أنتظر نهاية الأزمة الحالية لنعود جميعنا لمنزلنا، أغمض عيني وأتصور ملعبنا مليء بالمشجعين، ذلك هو الشغف الذي يحركني، نحن جميعًا معًا وسنخرج من هذا أكثر قوة".

جدير بالذكر أن رونالدو كان قد اشترى بلد الوليد قبل عدة أشهر وقام باستثمارات عديدة في الفريق الأول، وكان يسعى لتحقيق نتائج أفضل في الليجا حيث يحتل حاليًا المركز الـ 15 برصيد 29 نقطة.