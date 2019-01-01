رونار: يجب أن نذهب إلى مصر ونحن نحترم الجميع

مدرب المغرب يشدد على أهمية الفوز بالمباراة الأولى ضد ناميبيا..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أكد هيرفي رونار مدرب المنتخب المغربي أهمية المباراة الأولى للمنتخب في أمم إفريقيا والتي ستقام ضد ناميبيا.

وقال رونار في حواره مع موقف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف):"كل شيء ممكن بشأن المنافسة، ولكن أولاً علينا التركيز على المباراة الأولى ضد ناميبيا فهي الأهم، ومن هنا نسير خطوة تلو الأخرى".

وأضاف:"مجموعتنا صعبة ويجب أن نذهب إلى الأراضي المصرية ونحن نحترم كل المنافسين والخصوم، أيضاً نحتاج للحفاظ على تركيزنا وبلوغ جاهزيتنا سريعاً".

وتابع:"نحتاج لنتيجة جيدة تمنحنا الثقة، كما نحتاج للإيمان بإمكانياتنا فلدينا قائمة جيدة للغاية".

يذكر أن المنتخب المغربي يلاقي ناميبيا وكوت ديفوار وجنوب إفريقيا في المجموعة الرابعة، بالنسخة 39 لأمم إفريقيا والتي تقام في مصر وبمشاركة 24 منتخباً لأول مرة بدلاً من 16.