روميو لافيا: موهبة مانشستر سيتي التي تحلم بالسير على خطى فيرناندينو

يعرف بيب جوارديولا أهمية وجود لاعب خط وسط دفاعي قوي في قلب الفريق الذي يتمتع بالروح الانتصارية.

كان المركز رقم 6 هو المركز الذي برز فيه بيب جوارديولا على مدار مسيرته كلاعب، ومنذ انتقاله إلى التدريب كلف أمثال سيرجيو بوسكيتس وفيليب لام وفيرناندينو باتباع خطاه.

ليس من قبيل المصادفة أن مانشستر سيتي جعل رودري ثاني أغلى صفقة له على الإطلاق عندما دفع 64 مليون جنيه استرليني لإحضار اللاعب الإسباني الدولي إلى ملعب الاتحاد من أتلتيكو مدريد في عام 2019.

يطلب جوارديولا لاعبًا خاصًا لأداء الدور الذي يرضيه، ويعتقد مانشستر سيتي أنه وجد لاعبًا في تشكيلته يمكن أن يكون هذا الخيار المثالي للمدرب الإسباني.

إنه روميو لافيا..

لافيا انضم إلى مانشستر سيتي من أندرلخت في صيف 2020، لكنه ترك بالفعل انطباعًا كبيرًا على طاقم الأكاديمية بعد أن لعب دورًا رئيسيًا في فوز فريق تحت 23 عامًا بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز 2.

