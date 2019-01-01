رومينيجيه: خاميس رودريجز؟ بايرن ميونيخ لا يُتاجر بالبشر

النادي يرد على بعض الإشاعات

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

رد كارل هاينز رومينيجيه بصرامة على التقارير التي تتحدث عن شراء بايرن ميونيخ لعقد خاميس رودريجز من ريال مدريد ثم بيعه بمبلغ أكبر لنادٍ آخر.

ويلعب خاميس مع الفريق البافاري منذ موسمين بالإعارة من ريال مدريد، ويمتلك البايرن حق ضمه نهائيًا هذا الصيف مقابل 37 مليون يورو.

ورغم نجاح اللاعب في تجربته الألمانية، إلا أن معاناته من الإصابات حرمته من اللعب أساسيًا مع بايرن، إذ لم يلعب خلال الموسم الجاري سوى 20 مباراة في البوندسليجا، وهو ما يُثير الشكوك حول إقدام البايرن على خطوة شرائه من ريال مدريد.

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وفيما تبدو عودة اللاعب للريال مستبعدة تمامًا خاصة بعد تعيين زين الدين زيدان مدربًا للفريق، أبدت عدة أندية اهتمامها بضمه مثل ليفربول وباريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد ويوفنتوس، ولذا توقعت عدة تقارير أن يشتريه البايرن نهائيًا من الريال ثم يبيعه بسعر أعلى لأحد المهتمين.

إلا أن رئيس النادي نفى وجود مثل تلك الأفكار لدى بطل ألمانيا، موضحًا لصحيفة آس "هذا ليس أسلوب بايرن ميونيخ، نحن لا نتاجر بالبشر، أن نتاجر بشيء ما لنربح بعض المال. بايرن ميونيخ لم يتصرف أبدًا بتلك الطريقة".

"سنجلس معًا بالتأكيد الأسبوع القادم وسنقرر ما سنفعله. علينا أن نضع كل الخيارات أمامنا على الطاولة، ومن ثم نُقرر كيف سنتعامل مع كل تلك الفرضيات التي لم تؤكد بعد. علينا وضع علامات تعجب بدلًا من علامات الاستفهام".

يُذكر أن الدولي الكولومبي لعب مع بايرن ميونيخ 67 مباراة سجل خلالها 15 هدفًا وصنع 20 آخرين، وقد تُوج معه بلقب البوندسليجا مرتين ولقب كأس ألمانيا مرة واحدة ومرتين لكأس السوبر الألماني.