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الدوري الألماني - الدرجة الأولى

رومينيجه ينفي شائعات عودة رودريجيز لريال مدريد

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Getty Images
تعرف على تصريحات رومينيجه حول عودة رودريجيز لريال مدريد
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

نفى كارل هانز رومينيجه، المدير التنفيذي لبايرن ميونخ، شائعات عودة خاميس رودريجيز إلى صفوف ريال مدريد بنهاية الموسم.

التقارير الصحفية أكدت أنّ بايرن ميونخ لن يُفعل بند أحقية الشراء في عقد رودريجيز.

وقال رومينيجه في تصريحات صحفية: "هذه الأخبار غير صحيحة على الإطلاق، فلم نحسم القرار النهائي بعد".

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وأوضح: "سوف يكون هناك اجتماع مع اللاعب والمدير الفني وسوف نستقر على القرار النهائي".

من جانبه، أكد أسطورة البافاري، فرانز بيكنباور، أنّ رودريجيز يمتلك الإمكانيات التي تجعله مفيدًا لبايرن ميونخ في الموسم المقبل.

وواصل: "إنّه لاعب جيد بالكرة وقادر على المراوغة وصناعة الخطورة وتقديم الأفضل باستمرار".

واختتم: "لا أتمنى رحيله، سوف تكون خسارة كبيرة لبايرن ميونخ لو حدث ذلك".

جدير بالذكر أنّ مانشستر يونايتد وتشيلسي يراقبان موقف اللاعب لمحاولة التعاقد معه في الصيف المقبل.

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