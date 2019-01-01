رومينيجه يحسم مستقبل بواتينج مع بايرن ميونخ

وماذا عن الصفقات المحتملة؟

تعمد المدير التنفيذي لبايرن ميونخ كارل هاينز رومينيجه، وضع حدًا للشائعات التي لا تفارق المدافع الألماني جيروم بواتينج منذ فترة طويلة.

واعتاد جمهور بايرن ميونخ على سماع الأنباء والشائعات التي تتحدث عن رحيل بطل العالم 2014، على غرار ما حدث الصيف الماضي، بربط مستقبله بباريس سان جيرمان، وأيضًا في الأسابيع القليلة الماضية، حامت الشكوك حول إمكانية تواجده مع المدرب نيكو كوفاسيتش في معسكر الولايات المتحدة الأمريكية للاستعداد للموسم الجديد.

وفي رده على سؤال حول مستقبل جيروم بواتينج مع البايرن، قال رومينيجه "لقد أبلى بلاءًا حسنًا في معسكر الفريق، ومن الواضح أنه جمع نقاطًا إضافية في رصيده"، في إشارة واضحة إلى أن ما أظهره اللاعب، أنعش مسيرته مرة أخرى بين جدران "آليانز آرينا".

"أنا معتاد على الأمر، لقد حدث في الموسم السابق، ولكني أريد البقاء مع برشلونة" 🔵🔴



راكيتيتش يتحدث عن فرص استمراره مع الفريق 🗣️ pic.twitter.com/6KzCBB7KK2 — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 23, 2019

وتابع "لقد تقدم خطوة جيدة إلى الأمام، وأصبح الآن في حالة بدنية جيدة جدًا"، مضيفًا بشأن مكاسب الجولة الأمريكية "لقد حققنا توازنًا مثاليًا ما بين اهتمامات البايرن وإعداد الفريق"، وذلك قبل مواجهة ميلان يوم الأربعاء على DAZN، لافتًا "تقدمنا خطوة هائلة في الإعداد".

وفي الختام، رفض التحدث عن خطط البايرن في الميركاتو الصيفي، مكتفيًا بالإشارة إلى أن المدرب الكرواتي لديه قائمة لا يستهان بها، حتى بعد رحيل القدامى أمثال ريبيري، روبين وماتس هوملز، مستشهدًا بالفوز العريض الذي تحقق على حساب ريال مدريد بنتيجة 3-1 في ودية الإثنين.