رومينيجه: لا نبحث عن بديل ليفاندوفيسكي ونريد مدرب مثل جوارديولا

كارل هاينز رومينيجه الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ يؤكد أن فريقه لا يبحث عن بديل روبرت ليفاندوفيسكي في الوقت الحالي.

أكد كارل هاينز رومينيجه الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ أن فريقه لا يبحث في الوقت الحالي عن بديل للنجم البولندي روبرت ليفاندوفيسكي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها رومينيجه وأكد خلالها أن الفريق يحتاج مدير فني في نفس عقلية بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الحالي.

وقال رومينيجه عن فليك: "ما نحتاجه هو مدرب يقدم لنا كرة قدم تعتمد على الاستحواذ على الكرة مثل فان جال وهاينكس وجوارديولا، تلك هي فلسفة بايرن ميونخ".

وأضاف: "أعتقد أن الدوري الألماني تطور كثيرًا مؤخرًا، ربما يكون دورتموند وبايرن ميونخ يتقدمان على الفرق الآخرى فيما يخص بالجودة الفردية لكن هناك فرق مثل لايبزيج وجلادباخ وشالكه وليفركوزن يمنحون الدوري المزيد من الإثارة".

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وأكمل حول ليفاندوفيسكي: "لدينا بدائل عدة في ذلك المركز بوجود سيرج جنابري وتوماس مولر، كما أنه لدينا ليفاندوفيسكي الأفضل في العالم".

وأنهى تصريحاته بالحديث عن كأس العالم للأندية: "نعتقد أن النظام الجديد لكأس العالم للأندية له معنى أكبر من القديم ويمكننا أن نفهمه بشكل أفضل".

جدير بالذكر أن العديد من التقارير الصحفية كانت قد أكدت أن بايرن ميونخ يبحث في الوقت الحالي عن بديل لروبرت ليفاندوفيسكي.