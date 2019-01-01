رومينيجه يكيل المديح لصفقات بايرن ميونخ

اندماج سريع للأسماء الجديدة مع البافاري

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أشاد كارل هانز رومينيجه، مدير بايرن ميونخ، باللاعبين الذين تعاقد معهم الفريق هذا الصيف والإضافة التي قُدمت من طرفهم سريعاً.

واندمجت معظم الأسماء الجديدة مثل فيليبي كوتينيو، إيفان بيريشيتش، لوكاس هيرنانديز، وبنيامين بافارد سريعاً في أجواء بايرن وأصبحت أساسية.

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وقال رومينيجه في حوار صحفي مع موقع النادي الرسمي بمناسبة ذكرى ميلاده: "كوتينيو لاعب قمة ويجيد التعامل مع اللاعبين الآخرين, وخصوصاً ليفاندوفسكي".

وأكمل: "يعجبني كثيراً بافارد، لاعب رائع ومتواضع، بينما لوكاس لا يزال بإمكانه تقديم المزيد برأيي ولم نر بعد الأفضل الذي يملكه".

وواصل النجم الألماني السابق: "بيريشيتش رائع أيضاً، اندمج سريعاً وأثبت قيمته، بالمستقبل أريد أن يشغل الشباب باقي المراكز في قائمة الفريق ويكون لهم دوراً فعالاً".

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ويلعب بايرن ميونخ الأسبوع المقبل مع بادربورن بالبوندسليجا، ثم يقابل توتنهام بدوري أبطال أوروبا.