رومينيجه: بايرن ميونخ لم يكن محظوظًا بمواجهة ليفربول بدوري أبطال أوروبا

يُقيّم عام 2019 للبايرن..

طمأن كارل هاينز رومينيجه، الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ، جمهور ناديه بشأن لقب الدوري الألماني، في الوقت الذي أكد فيه على ضرورة القتال في سبيل الوصول إلى أدوار متقدمة في دوري أبطال أوروبا.

بايرن أنهى الدور الأول من البوندسليجا في المركز الثالث بفارق 4 نقاط عن المتصدر ريد بول لايبزيج، في الوقت الذي أوقعته قرعة دور الـ16 أمام تشيلسي، بعد التأهل من دور المجموعات برقم قياسي بتحقيق الـ18 نقطة كاملين.

رومينيجه في رسالة من خلال الموقع الرسمي لبايرن ميونخ هنأ فيها الجمهور البافاري بأعياد الميلاد، وقال "حققنا اللقب السابع على التوالي من البوندسليجا وتوِّجنا بكأس ألمانيا، وكُنّا نأمل في أن نذهب أبعد من ذلك بدوري الأبطال.".

"ولكننا لم نكن محظوظين بأن نواجه ليفربول، البطل المستقبلي للبطولة، في دور الـ16."

وأضاف "أنا معجب للغاية بالطريقة التي نلعب بها في دوري الأبطال هذا الموسم، تأهلنا وأصبحنا أول فريق ألماني في التاريخ يحقق النقاط كاملة، علينا الآن أن ننظر إلى المستقبل.".

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"تشيلسي فريق قوي وسوف يتحدانا بفريقهم الشاب الواعد، ينبغي علينا أن نكون في أفضل حالة خلال المباراتين مع ضرورة التركيز وأن نكون متحفزين في سبيل الوصول إلى ربع النهائي."

وعن البوندسليجا قال "الفارق بيننا وبين الصدارة 4 نقاط فقط وهو فارق ليس بالكبير، لا سيما وعندما تعلم أننا لم نلاقي الفريقين (لايبزيج وجلادباخ) بعد في ميونخ وسيأتيان إلينا في الدور الثاني. هناك أسباب واضحة لأن نكون متفائلين بالمستقبل في الدوري.".

واختتم حديثه مُسلطًا الضوء على المدرب هانزي فليك "سيستمر فليك في عمله على الأقل حتى الصيف، لقد قررنا ذلك في الأيام الماضية فنحن راضون للغاية عن الفريق معه والنمو الذي يحدث. نحن نثق فيه!.".

الجدير بالذكر أن فليك قد حلّ بديلًا لنيكو كوفاتش في نوفمبر الماضي بصورة مؤقتة، قبل أن تجدد الإدارة الثقة فيه حتى الدور الأول ومن ثم حتى نهاية الموسم، وقد يحصل المدرب على عقد آخر طويل إن تمكن من تحقيق أهداف العملاق البافاري في الفترة المقبلة.