رومينيجه: أساند كوفاتش وأتمنى رؤية ألونسو مدرباً لبايرن

بايرن ينافس على الثنائية المحلية

فيسبوك تويتر هيثم محمد

علق كارل هانز رومينيجه، مدير بايرن ميونخ، على الوضع التدريبي الحالي لنادي وأكد رضاه عن عمل نيكو كوفاتش، ولكن فتح الباب لتولي لاعب الفريق السابق تشابي ألونسو للمنصب.

ويجهز ألونسو نفسه لتولى تدريب فريق تحت 19 عاماً لريال مدريد ويعمل للحصول على رخصته التدريبية الرسمية خلال الفترة المقبلة.

وقال رومينيجه مع "بيلد": "كل من يعمل في بايرن عليه أن يقدم النتائج، حتى أنا، هنا من الطبيعي العمل تحت الضغط".

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من كوكب آخر.. 👽 pic.twitter.com/QxkqyrukRO — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 28, 2019

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وأضاف: "أريد الاستمرارية في منصب المدير الفني، لأن كل مرة فعلنا هذا حققنا نجاحات كبيرة، أتمنى حدوث ذلك مع كوفاتش".

وواصل النجم السابق: "برأيي ألونسو سيكون مدرباً مثالياً لأنه شخص ذكي ومن الأفضل تخطيطاً في الميدان، علينا بذل كل مجهود لإعادته لبافاريا مستقبلاً".

ويلعب بايرن ميونخ مساء اليوم، الأحد، أمام مضيفه نورنبرج ضمن الجولة الواحدة والثلاثين من الدوري الألماني.