رومينيجه يعلق على أزمة مولر مع بايرن ميونخ

هل يرحل مولر عن الفريق البافاري؟

هيثم محمد تويتر

علق كارل هانز رومينيجه، مدير بايرن ميونخ، على الأزمة الخاصة بنجم الفريق توماس مولر ورغبته بالمشاركة بشكل أكبر مع البافاري.

مولر تحدث مع الإعلام الأسبوع الماضي عن عدم رضاه بالجلوس احتياطياً، واختلافه مع مدرب الفريق نيكو كوفاتش حول رؤيته لموقفه.

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وقال رومينيجه مع "Welt am Sonntag": "العلاقة بين مولر وبايرن ميونخ قوية للغاية، وسيبقى جزءاً مهماً من النادي".

وأردف: "إذا كان توماس راضياً بوضعه كاحتياطي إذاً هو في النادي الخاطيء، نريد ردة فعله، هو يتعامل مع الوضع بشكل احترافي ومثالي".

وختم: "كوفاتش ومولر تحدثا الأسبوع الماضي وتصريحات نيكو لم تكن في محلها، ولكن مولر ليس غاضباً، وبالتأكيد هو ليس خطة طواريء فقط للفريق".

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وتشير آخر التقارير الألمانية أن مولر قد يغادر بايرن في يناير المقبل إذا استمر وضعه كاحتياطي في صفوف الفريق حتى ذلك الحين.