رومينجه: جوارديولا لا يعرف كل ما يدور في مانشستر سيتي

كارل هاينز رومينجه الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ يؤكد أن بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي لا يعلم بكل ما يدور في ناديه.

فيسبوك تويتر علي رفعت

ألمح كارل هاينز رومينجه الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ الألماني لقرب ناديه من الحصول على خدمات اللاعب ليروي ساني من مانشستر سيتي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها رومينجه وأكد خلالها أن بيب جوارديولا لا يعرف كل ما يدور في ناديه عقب تصريحاته الأخيرة حول اللاعب".

وقال رومينجه: "لا أعلم إذا كان بيب جوارديولا على علم بكل ما يجري في النادي الذي يدربه أم لا، لكن دعونا ننتظر لنرى ما الذي سيحدث في هذا الشأن".

نجم بايرن ميونخ ومدربه يرحبان بجاريث بيل

وأضاف: "إذا كان لدي أي معلومة يمكنني الإفصاح أو الإعلان عنها سأقوم بذلك فورًا، لكن الأمور لم تصل لذلك الحد بعد".

وكان بيب جوارديولا قد تحدث عن ساني وقال: "لقد تحدثوا في بايرن ميونخ عن ساني لفترة طويلة، هو لاعبنا وأتمنى أن يبقى كذلك في الموسم المقبل والذي يليه وكذلك الذي يأتي من بعده".

جدير بالذكر أن تقارير صحفية عديدة كانت قد ذكرت أن بايرن ميونخ مهتم بشكل كبير بضم الجناح الألماني لصفوفهم بداية من الموسم الجديد.