برسالة مطولة .. لوكاكو يعلن قرارًا هامًا بخصوص بلجيكا

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أعلن روميلو لوكاكو، الهداف الأعلى في تاريخ منتخب بلجيكا، اعتزاله اللعب الدولي رسمياً في سن 33 عاماً. ويُسدل المهاجم الأسطوري الستار على مسيرة استثنائية امتدت 16 عاماً مع بلجيكا، مؤكداً أنه مرتاح لقرار الابتعاد عن المنتخب الوطني.

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نهاية مسيرة دولية أسطورية

أحدث لوكاكو صدمة في الأوساط الكروية البلجيكية بتأكيده رحيله عن الساحة الدولية. وكشف المهاجم البالغ من العمر 33 عاماً، الذي شكّل لفترة طويلة محور «الجيل الذهبي» لمنتخب بلجيكا، عن قراره يوم الأحد بعد مسيرة امتدت لأكثر من عقد ونصف. ويمثل رحيله نهاية فصل مهم في تاريخ المنتخب الوطني، الذي يفقد بذلك أكثر أسلحته الهجومية غزارة على الإطلاق.

ويأتي هذا الإعلان بعد فترة من التكهنات حول مستقبل المهاجم على المدى البعيد في ظل الجهاز الفني الحالي. وظل لوكاكو على مقاعد البدلاء دون أن يشارك خلال فوز بلجيكا الأخير على إيطاليا، وهي المباراة التي حقق فيها فريق مارك فان بوميل انتصاراً مقنعاً. ورغم دوره المؤثر خلف الكواليس في تلك المواجهة، قرر المهاجم أن الوقت قد حان لإنهاء مشواره مع منتخب بلاده، تاركاً فراغاً سيكون من الصعب للغاية على الجيل القادم أن يملأه.

وفي معرض تأمله لرحلته الطويلة بقميص المنتخب، وجّه لوكاكو رسالة مؤثرة إلى متابعيه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، واستهلّ إعلانه عبر إنستجرام بعبارة: «16 عاماً». وأضاف: «خلال هذه الأعوام الـ16 قدمت كل ما أملك للمنتخب الوطني… عشت كل المشاعر الممكنة… لعبت إلى جانب زملاء رائعين سأظل ممتناً لهم دائماً. أريد أن أشكرهم جميعاً.. وأريد أن أشكر جميع المدربين أيضاً على تحفيزي ومنحي ثقتهم لمساعدة الفريق.. كانت رحلة جميلة واستمتعت بكل لحظة فيها»، وفقاً لما نقلته HLN.

امتنان للجماهير البلجيكية

شهدت علاقة لوكاكو بالجماهير البلجيكية تقلبات عديدة على مر السنين، لكنه يرحل وهو يكنّ تقديراً عميقاً لمن ساندوا المنتخب. ومن أبرز محطات مسيرته قيادته الخط الأمامي في عدة بطولات كبرى، ليصبح رمزاً لصعود الكرة البلجيكية إلى الواجهة على الساحة العالمية. وحرص على توجيه رسالة خاصة إلى الجماهير التي جابت العالم لمؤازرة المنتخب طوال فترة وجوده.

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وأضاف المهاجم في بيانه الدولي الأخير: «إلى جماهير بلجيكا، شكراً على الدعم الذي قدمتموه لفريقنا.. أنا فخور بتمثيل بلدي في 4 نسخ من كأس العالم و3 نسخ من بطولة أمم أوروبا.. لن أنسى تلك اللحظات أبداً، وأنا مرتاح لقراري بالتوقف عند هذا الحد. كان الأمر رائعاً. كان ممتعاً. أنا ممتن. شكراً لكم».

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إرث في البطولات الكبرى وتأثير كبير

على مدار 16 عاماً، أصبح اسم لوكاكو مرادفاً لنجاحات بلجيكا، إذ ساعد بلاده على بلوغ الأدوار المتقدمة في عدة بطولات عالمية. وجعلته حصيلته التهديفية القياسية وحضوره البدني خصماً يخشاه المدافعون حول العالم. وبمشاركته في أربع نسخ من كأس العالم وثلاث نسخ من بطولة أمم أوروبا، اكتسب خبرة في البطولات لا يضاهيها إلا قلة من اللاعبين في تاريخ اللعبة، بعدما لعب في ظل منظومات تكتيكية ومدربين مختلفين.

وفاجأ توقيت الاعتزال البعض، لا سيما بعد تقارير أفادت بأنه أدى دوراً محورياً في تحفيز اللاعبين قبل مواجهة إيطاليا. ومع ذلك، وفي ظل المرحلة الانتقالية التي يمر بها المنتخب الوطني حالياً تحت قيادة جديدة، يبدو لوكاكو راضياً عن أدائه لواجباته. ويأتي رحيله بعد رحيل نجوم مخضرمين آخرين، في إشارة إضافية إلى تحول شامل في تشكيلة تربّعت يوماً على صدارة تصنيف الفيفا العالمي.

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نحو حقبة جديدة

يتعين على منتخب بلجيكا الآن أن يشق طريقه نحو المستقبل من دون مهاجمه الصريح صاحب الرقم القياسي. ورغم أن الفريق أظهر إمكاناته مؤخراً بأداء هجومي سلس أمام المنتخب الإيطالي، فإن غياب مواصفات لوكاكو الخاصة سيتطلب تعديلات تكتيكية. وبدأت مواهب شابة مثل روميو لافيا في احتلال الواجهة، لكن تعويض الكم الهائل من الأهداف التي قدمها النجم المخضرم الراحل يظل التحدي الأبرز أمام الجهاز الفني في المرحلة المقبلة. وبينما يركز لوكاكو على السنوات الأخيرة من مسيرته مع الأندية، فإن إرثه الدولي بات راسخاً.