روميرو: نريد عودة الانتصارات وسنحقق بطولة لمانشستر يونايتد الموسم القادم

الحارس الدولي الأرجنتيني يعد الجماهير بتحسن النتائج الموسم القادم

فيسبوك تويتر بلال محمد

قدم سيرجيو روميرو حارس مانشستر يونايتد الاحتياطي، وعداً إلى جماهير الفريق في الموسم القادم، بعد الموسم المخيب للآمال الحالي.

وأنهي الشياطين الحمر الموسم الحالي دون أي بطولة، وفشلوا في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا بعد إنهاء الدوري في المركز السادس.

وقال الحارس الدولي الأرجنتيني، في تصريحات صحفية: "سنحاول تقديم أفضل ما لدينا، وسنحاول تحسين وضع النادي في الموسم المقبل".

وتابع: "هذا العام لم نحصل على أي بطولة، في الموسم المقبل سنعمل على الفوز بإحدى البطولات ونقل النادي إلى مكانة أعلى، لقد اعتاد الجمهور على الفوز والاحتفالات نحن نريد أن تستمر هذه الأجواء، سنحاول أن نكون أفضل".

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وكانت آخر البطولات التي حصل عليها في موسم 2016-17 تحت قيادة البرتغالي مورينيو وحصل على الدوري الأوروبي، ثم في الموسم التالي أنهوا الدوري في المركز الثاني قبل أن يتراجع الفريق في الموسم المنصرم.