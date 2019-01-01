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روميرو: سولشار أعاد السعادة في مانشستر يونايتد

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خمسة انتصارات منذ تولي سولشار المهمة

هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

تحدث سيرخيو رومير، حارس مانشستر يونايتد، عن التأثير الإيجابي لتولي أولي جونار سولشار تدريب الفريق بعد رحيل جوزيه مورينيو.

ولم يخسر أو يتعادل يونايتد منذ وصول سولشار وفاز في لقاءاته الخمسة تحت قيادته، أربعة ببطولة الدوري وواحد بالكأس.

وقال روميرو لموقع النادي الرسمي: "نحظى بفترة عظيمة، ليس فقط على صعيد النتائج، ولكن طريقة تحقيقها".

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وواصل: "تسجيل خمسة أهداف في مباراة يعطيك دفعة نفسية كبيرة، من تظهره بعد فترة أعياد مميزة أمر صحيح لنادي بحجم مانشستر".

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وأكمل الأرجنتيني: "نثبت ما نحن قادرون على فعله، المدرب يعرف ماذا يفعل للنادي وللأفراد، داخل وخارج الملعب وأوضح الأمر لنا".

وختم روميرو: "يمكنك رؤية أنه أعاد السعادة للنادي والأمور تدور بشكل طيب".

ويلعب يونايتد الجولة المقبلة بالدوري الإنجليزي الممتاز مع توتنهام مساء الأحد المقبل.

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