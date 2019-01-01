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روميرو: بكيت عندما أخبرني كيلليني أنهم ينتظروني في يوفنتوس

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علي رفعت    فيسبوك      تويتر

كشف كريستيان روميرو مدافع فريق جنوى عن تفاصيل الحديث الذي تم بينه وبين مدافع يوفنتوس جورجيو كيلليني الذي أكد له خلاله على اقترابه من الانضمام للبيانكونيري.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها روميرو وأكد خلالها أنه لم يتمالك اعصابه عندما سمع كلمات كيلليني وأن الدموع كادت تذرف لعينيه في وقتها.

وقال روميرو: "كيلليني  أخبرني أنه ينتظرني في يوفنتوس وتلك الكلمات جعلتني أبكي من الفرحة عندما سمعتها منه للمرة الأولى".

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وأضاف: "لقد ذهبت سريعًا لأخبر عائلتي عن تلك الكلمات، لم أكن أصدق ما قاله لي كيليني في وقتها".

وأكمل: "في الموسم الماضي اعتقدت أنني سأحصل على القليل من المباريات في نهاية الموسم، لكن ما حدث كان في غاية الروعة بالنسبة لي".

جدير بالذكر أن تقارير عديدة كانت قد أكدت أن روميرو قريب للغاية من الانضمام لصفوف فريق يوفنتوس.

 

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