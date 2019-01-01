روميرو: بالرغم من قلة المشاركات إلا أنني سعيداً مع مانشستر يونايتد

الحارس الأرجنتيني يتمسك بالشياطين الحمر

أكد سيرخيو روميرو حارس مرمى مانشستر يونايتد الإنجليزي، أنه بالرغم من قلة مشاركته إلا أن هذا لا يعد مشكلة بالنسبة له مشيراً إلى أنه سيواصل العمل باجتهاد مع الشياطين الحمر.

وقال روميرو في تصريحات صحفية: "أنا الآن عمري 32 عاماً، وأشعر أنني في العشرين من عمري".

وواصل: "أشعر بالراحة الشديدة، وسعيد بتواجدي في هذا النادي العريق، أحاول أن أحقق البطولات وأفوز بالمباريات هنا".

ومن المنتظر أن يحرس اللاعب الأرجنتيني، عرين الشياطين الحمر أمام بارتيزان مساء الليلة في الجولة الرابعة من بطولة الدوري الأوروبي.

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وقال حول مباراة الليلة: "هذا يجعلني أشعر بسعادة غامرة، بالرغم من عدم المشاركة بانتظام إلا أنني اتدرب بكل جهد مع الفريق".

وأكمل: "نتدرب بكل قوتنا سواء أنا أو جرانت ودافيد دي خيا، كي نكون على أتم استعداد عندما يحتاجنا النادي".