روما يقترب من هيجواين وألدرفايرلد

روما يواصل الإضافات لقائمة الفريق

فيسبوك تويتر هيثم محمد

واصل روما نشاطه في سوق الانتقالات في الساعات الأخيرة بعد التقارير عن اقترابه من حسم صفقتي جونزالو هيجواين من يوفنتوس، وتوبي ألدرفايرلد، مدافع توتنهام.

وأعلن روما مساء الأربعاء ضم جيانلوكا مانشيني من صفوف أتالانتا، بالإضافة لاقترابه من إعلان صفقة جوردان فيريتو، لاعب فيورنتينا.

وأوضحت "كوريري" أن مدرب روما الجديد باولو فونسيكا بعث برسالة شخصياً عبر واتساب إلى هيجواين لإقناعه بالقدوم إلى نادي العاصمة الإيطالية.

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وبحسب التقارير، فوكيل هيجواين التقى فابيو باراتيتشي، المدير الرياضي ليوفنتوس، لمحاولة الوصول لصيغة لفك العقد بين الطرفين.

ويدور الحديث عن أن الصفقة قد تتم عبر إعارة هيجواين مقابل تسعة ملايين يورو، وإلزامية شراء مقابل 27 مليوناً إضافية.

وعلى الجانب الآخر، تحدثت "توتوسبورت" عن أن روما عرض على توتنهام لاعبه أليساندرو فلورينزي مقابل الحصول على ألدرفايرلد.

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ويطلب توتنهام 26 مليون يورو للتخلي عن المدافع البلجيكي، وهي القيمة التي تقارب من يريده روما لبيع فلورينزي.

وأكدت تقارير أن روما التقى مع وكلاء السيد هيساي، ظهير نابولي الأيمن، ليكون معوضاً لفلورينزي حال رحيله.

ويشارك روما الموسم المقبل في بطولة الدوري الأوروبي بعد حلوله سادساً في ترتيب الدوري الإيطالي.