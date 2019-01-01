روما يوجه أنظاره نحو سوسو وميلان يطلب 40 مليون يورو
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AC Milan
بقلم علي سمير تابعوه على تويتر
قرر نادي روما الإيطالي، إحياء اهتمامه بالتعاقد مع سوسو جناح نظيره ميلان خلال سوق الانتقالات الحالي.
الجدل يتواصل على مستقبل الجناح الإسباني، سواء بالبقاء مع ميلان أو مغادرة الفريق هذا الصيف.
شبكة "سكاي سبورتس" الإيطالية، أكدت تفضيل سوسو للعمل مع باولو فونسيكا مدرب روما الجديد، على ماركو جيامباولو المدير الفني للروسونيري.
روما قام بالتواصل مع ميلان، للاستفسار عن سعر اللاعب الذي ينتهي عقده في يونيو 2020.
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الذئاب لم يتقدموا بأي عرض رسمي حتى الآن، لكن ميلان حدد سعر اللاعب بـ40 مليون يورو.
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وهو المبلغ الذي دفع العديد من الأندية الإسبانية والإنجليزية في صرف النظر عن ضم سوسو.