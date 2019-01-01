روما يواصل مزاحمة إنتر على باريلا

روما يعرض 35 مليون يورو وديفريل على كالياري من أجل باريلا

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

واصل روما سعيه نحو التعاقد مع جوهرة وسط ميدان نادي كالياري ومنتخب إيطاليا نيكولو باريلا خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان باريلا قد أبدى رغبته في الانتقال إلى صفوف إنتر، كما أبدى النيراتزوري اهتمامًا كبيرًا بخدماته خاصة في الفترة الأخيرة.

وعلى الرغم من ذلك، فإن روما لم ييأس من المحاولة لإقناع اللاعب وإدارة كالياري بإتمام الصفقة قبل حسم إنتر.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) June 28, 2019

وكشف موقع كالتشيو ميركاتو أن روما مستعد لتقديم عرض رسمي جديد لإدارة كالياري من أجل ضم باريلا في الأيام المقبلة.

وسيكون العرض عبارة عن 35 مليون يورو بالإضافة إلى اللاعب ديفريل، في الوقت الذي يطالب فيه كالياري بـ 50 مليون يورو.

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يذكر أن باريلا كان قد تألق مع كالياري في الموسم الماضي بشكل كبير مما جعله مطمعًا للعديد من الأندية.