روما يواجه العنصرية بالاعتذار

رونالدو فييرا يتعرض للعنصرية من جماهير روما

تعادل نادي روما سلبيًا مع ضيفه سامبدوريا بالدوري الإيطالي حيث انتهت مباراة الجولة الثامنة بنتيجة 0-0 والتي شهدت أجواء صاخبة من مشجعي نادي العاصمة الإيطالية.

وظهر ذلك حيث تعرض اللاعب رونالدو فييرا لاعب سامبدوريا لبعض صافرات الاستهجان والهجوم العنصري من قبل جماهير روما خلال اللقاء.

L’AS si scusa con Ronaldo Vieira per i buu razzisti subiti. La Società non tollera alcun genere di razzismo e supporterà le autorità nell'individuare e, conseguentemente, mettere al bando i responsabili degli insulti razzisti nei confronti del centrocampista — AS Roma (@OfficialASRoma) October 20, 2019

وحين تم سؤال اللاعب عن ذلك بعد المباراة قال: "لقد سمعتها خلال المباراة ولكن لا أريد أن أتحدث عن ذلك، هذا يحدث كثيرًا ولكنه غير مقبول".

من جانب نادي روما نشر تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، كتب بها: "يعتذر نادي روما إلى رونالدو فييرا بسبب بعض الهجوم العنصري عليه والصافرات من الجماهير بالمباراة، نادي روما لا يساند العنصرية بأي شكل من أشكالها، وسوف يتم التحقيق من أجل التعرف على المُخطئ من أجل اتخاذ القرار المناسب ضده".

يذكر أن نادي العاصمة الإيطالية يتواجد في المركز السادس بالوقت الحالي وذلك برصيد 13 نقطة.