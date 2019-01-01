روما ينهي اهتمامه بضم اللاعب مانشيني

نادي روما الإيطالي ينهي اهتمامه بضم اللاعب جيانلوكا مانشيني من صفوف فريق أتالانتا.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن نادي روما قد أنهى اهتمامه بضم اللاعب جيانلوكا مانشيني من صفوف فريق أتالانتا.

جاء هذا بحسب ما ذكرت شبكة "كالتشيو ميركاتو" والتي اكدت أن اللاعب لا يعد ضمن خطط المدير الفني الجديد للفريق باولو فونسيكا.

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🗓 23/6 🇲🇦 × 🇳🇦 ✅

🗓 28/6 🇲🇦 × 🇨🇮

🗓 1/7 🇿🇦 × 🇲🇦#إفريقيا_مع_جول pic.twitter.com/4bTJYAsJJR — جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٣ يونيو ٢٠١٩

وذكرت الصحيفة أن المدير الفني قد أوقف إدارة النادي من التقدم بشكل أكبر في الصفقة وطلب منهم التركيز على أهدافًا آخرى.

وكانت إدارة نادي روما قد أصبحت قريبة في الأيام الماضية من التوقيع مع اللاعب قبل أن يغير المدير الفني الجديد كل شيء.

الشعراوي قريب من الرحيل عن روما رغم مفاوضات التجديد

ومن المنتظر أن يشهد روما تغييرات كبيرة في الموسم الجديد مع رحيل كوستاس مانولاس المدافع ورحيل محتمل لكل من إيدن دجيكو وستيفان شعراوي.

جدير بالذكر أن فريق روما كان قد أقال مديره الفني السابق كلاوديو رانييري الذي كان قد تولى المسؤولية في منتصف الموسم.