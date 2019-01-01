روما يفقد مخيتاريان وبيليجريني للإصابة

الإصابات تتواصل في روما وبيليجريني ومخيتاريان الضحية هذه المرة

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

ستحرم الإصابة نادي روما من خدمات الثنائي لورينزو بيليجريني وهينريك مخيتاريان لفترة ليست بالقصيرة في ضربة موجعة لمركز صناعة اللعب داخل الفريق.

وبدأ مخيتاريان وبيليجريني في الحصول على أدوار أساسية رفقة بعضهما البعض في الفترة الأخيرة في حسابات المدرب باولو فونسيكا.

ولكن بعدما أصدر النادي صباح اليوم بيانًا عن إصابة تعرض لها بيليجريني على مستوى مشط القدم ستبعده عن الملاعب لنحو شهرين على الأقل، تواصلت الأخبار السلبية.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 30, 2019

حيث أضاف روما أن صانع ألعابه الأرميني هينريك مخيتاريان تعرض للإصابة هو الآخر والتي ستبعده عن الفريق لفترة تتراوح بين ثلاثة أسابيع وشهر.

ويعاني مخيتاريان من مشكلة على مشكلة الفخذ، تلك الإصابة العضلية التي لاحقته أكثر من مرة خلال تواجده مع مانشستر يونايتد ثم آرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز، قبل أن ينتقل إلى ذئاب العاصمة الإيطالية مطلع الموسم الحالي على سبيل الإعارة.

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يذكر أن روما يحتل حاليًا المركز الخامس على سلم الترتيب في الدوري الإيطالي برصيد 11 نقطة نجح في جمعها من 6 مباريات خاضها حتى الآن.