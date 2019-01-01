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دوري أبطال أوروبا

روما يفتقد لخدمات ستشيك بسبب الإصابة

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اللاعب التشيكي سيغيب عن روما لمدة قد تصل لثلاثة أسابيع بسبب الإصابة

محمد عماد     فيسبوك      تويتر

كشفت صحيفة كوريري ديللو سبورت عن إصابة لاعب روما باتريك ستيشك بالفخذ والتي سيغيب على أثرها لمدة أسبوعين أو ثلاثة.

وفقًا لما ورد في الصحيفة فإن لاعب الذئاب كان قد سافر لإسبانيا وبالتحديد مدينة برشلونة يوم الثلاثاء للخضوع للعلاج من الإصابة

صحيفة | مستقبل ساري سيُحسم خلال الأسبوعين القادمين.

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وتأتي هذه الإصابة في وقت قاتل لروما، حيث من المتوقع أن يغيب ستشيك لمدة أسبوعين أو ثلاثة، وبالتالي سيغيب عن مواجهة بورتو في دوري أبطال أوروبا ولاتسيو في ديربي العاصمة.

يشار إلى أن اللاعب البالغ من العُمر 23 عامًا كان قد شارك في 23 مباراة هذا الموسم بقميص روما في مختلف المسابقات، ونجح في إحراز أربعة أهداف وصناعة هدفين.

يشار إلى أن ستشيك يلعب في روما منذ عام 2017 قادمًا من فريق سامبدوريا.

 

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