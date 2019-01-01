روما يعرض ظهيره الشاب على يوفنتوس

قضى الموسم الماضي معاراً إلى كالياري

يستعد نادي روما الإيطالي، للتخلي عن لاعبه لوكا بيلجريني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الذئاب يطمحون في إحلال وتجديد بصفوف الفريق خلال سوق الانتقالات، بعد المستوى المحبط للفريق الموسم الماضي.

وفقاً لصحيفة "إلميساجيرو" الإيطالية، فإن روما عرض ظهيره الأيسر بيلجريني على يوفنتوس، عن طريق وكيل أعماله مينو رايولا.

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ومن جانبه رحب يوفي بالفكرة كثيراً، وأبدى استعداده للتفاوض على سعر اللاعب الذي يصل لـ20 مليون يورو.

ولا يمانع النادي الإيطالي عرض حارسه ماتيا بيرين في صفقة تبادلية لتخفيض المقابل المالي المطلوب.

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ويواجه يوفنتوس منافسة شرسة من الثنائي ميلان وباريس سان جيرمان، على ضم الظهير البالغ من العمر 20 سنة، والذي قضى الموسم الماضي معاراً لكالياري.

وأما بالنسبة للتدعيمات الجديدة، فيستهدف روما التعاقد مع مارك بارترا مدافع ريال بيتيس الحالي وبرشلونة السابق.

ومن المتوقع أن تصل قيمة المدافع الإسباني نحو 20 مليون يورو، سيحاول الذئاب الحصول عليها نظير بيع بيليجريني.